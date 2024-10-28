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Новости

28 октября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Сочи в полицию доставили 23 участника массовой драки

Новости регионов: в Сочи в полицию доставили 23 участника массовой драки

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В Сочи в полицию доставили 23 участника массовой драки. Конфликт произошел накануне между двумя группами, в результате пострадал 17-летний подросток. Как сообщили в МВД, молодые люди подрались из-за девушки. 10 человек уже привлекли к административной ответственности.

В Нижнекамский аэропорт попытался проникнуть козел. Животное заметили на входе пассажиры. Сначала козел зашел внутрь и пытался пройти через пункт досмотра багажа. Один из пассажиров вывел животное из терминала. Позднее козла опять заметили – он стоял у входа и осматривался.

Во Владивостоке прошли соревнования пожарных расчетов. Их провели в Дальневосточном гуманитарно-техническом колледже. Участие приняли как студенты, так и профессиональные пожарные. Они показали мастерство в тушении огня, спасении людей и других ключевых аспектах работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияживотныеобществорегионывидеоЕвгений Дуко
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