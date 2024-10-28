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Новости

28 октября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в центре Воронежа загорелся торговый павильон

Новости регионов: в центре Воронежа загорелся торговый павильон

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В центре Воронежа загорелся торговый павильон. Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, огонь распространился по всему павильону. Сейчас на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Сочи в полицию доставили 23 участника массовой драки. Конфликт произошел накануне между двумя группами, в результате пострадал 17-летний подросток. Как сообщили в МВД, молодые люди подрались из-за девушки. 10 человек уже привлекли к административной ответственности.

Годзилла сразился с Кинг-Конгом в центре Омска. "Битву" на улице Ленина засняли местные жители. Там встретились два человека в надувных костюмах персонажей – они решили устроить шуточный бой, вокруг собралось много зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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