Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 08:45

Происшествия

Новости мира: ураган унес жизни более 100 человек на Филиппинах

Новости мира: ураган унес жизни более 100 человек на Филиппинах

На внешней стороне МКАД в Москве произошло ДТП с четырьмя машинами

Новости регионов: в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием такси и скорой помощи

Пожар произошел на крыше восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве

Новости регионов: в горах Сочи местами выпало 25 сантиметров снега

Новости регионов: четыре человека пострадали при вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье

ВС РФ за сутки отразили 8 украинских контратак под Курском

Новости мира: грузовик протаранил автобусную остановку под Тель-Авивом

Новости регионов: ДТП с двумя автобусами случилось в Санкт-Петербурге

Новости мира: грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива

На Филиппинах число погибших от урагана достигло 110. Спасательные службы ведут поиск пропавших без вести.

В Пакистане сильный пожар вспыхнул на фабрике по производству тканей. Огонь быстро распространился по зданию, потушить его не могли несколько часов.

В Мексике 24 человека погибли и еще 5 получили травмы в результате ДТП. Трагедия произошла в центральной части страны.

Во Франции хотят сделать платным вход в Собор Парижской Богоматери. С таким предложением выступила министр культуры Франции Рашида Дати.

В США прошел конкурс двойников Тимоти Шаламе, который неожиданно посетил сам актер. В какой-то момент он раскрыл себя, чем удивил поклонников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомпожарДТПполитикакультуравидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика