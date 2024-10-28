Новости мира: ураган унес жизни более 100 человек на Филиппинах

На Филиппинах число погибших от урагана достигло 110. Спасательные службы ведут поиск пропавших без вести.

В Пакистане сильный пожар вспыхнул на фабрике по производству тканей. Огонь быстро распространился по зданию, потушить его не могли несколько часов.



В Мексике 24 человека погибли и еще 5 получили травмы в результате ДТП. Трагедия произошла в центральной части страны.

Во Франции хотят сделать платным вход в Собор Парижской Богоматери. С таким предложением выступила министр культуры Франции Рашида Дати.

В США прошел конкурс двойников Тимоти Шаламе, который неожиданно посетил сам актер. В какой-то момент он раскрыл себя, чем удивил поклонников.

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