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28 октября, 07:15

Происшествия

Пожар произошел на крыше восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве

Пожар произошел на крыше восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве

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На Ленинском проспекте в Москве горела крыша восьмиэтажки. Огонь за считанные минуты охватил 350 квадратных метров. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Чтобы справиться пламенем, пожарным потребовалось чуть больше часа.

В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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