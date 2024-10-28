Пожар произошел на крыше восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве горела крыша восьмиэтажки. Огонь за считанные минуты охватил 350 квадратных метров. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Чтобы справиться пламенем, пожарным потребовалось чуть больше часа.

В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

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