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28 октября, 23:30

Происшествия

Собчак получила статус свидетеля по уголовному делу о вымогательстве

Собчак получила статус свидетеля по уголовному делу о вымогательстве

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Журналистка Ксения Собчак теперь имеет статус свидетеля по уголовному делу о вымогательстве. МВД отменило постановление о привлечении телеведущей как подозреваемой.

Ранее полицейские задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха". В доме задержанного, а также в подмосковном коттедже Собчак, прошли обыски. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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