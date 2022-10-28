Двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выписаны из больниц Москвы

Двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выписаны из московских больниц. Об этом сообщил вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук. Речь идет о взрослом и ребенке, которые получили ранения и прошли лечение в столице.

В аэропорту по прибытии их встречают ижевские врачи. При этом в московских клиниках ещё остаются девять человек – двое взрослых и семеро детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.