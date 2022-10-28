МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по уголовному делу

Полиция отменило постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Соответствующее решение принял следователь МВД.

По данным правоохранителей, коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский вымогали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.