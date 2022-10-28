ДТП с участием иномарки и полицейского мотоцикла произошло в центре Москвы

На улице Трехгорный Вал в центре столицы сбили полицейского на мотоцикле. Женщина на белом Mercedes при повороте налево не пропустила мотоциклиста, который ехал прямо.

На кадрах видно, как возле пострадавшего собрались люди. Они подтаскивают больничную каталку и помогают врачам положить мужчину. На данный момент известно, что полицейского с травмами госпитализировали, а нарушительницу ПДД допрашивают.

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