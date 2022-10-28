Новости часа: эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Еще троих пострадавших при крушении самолета в Ейске выписали из больниц Кубани. О выписке рассказал Оперштаб.

Сын губернатора Краснодарского края Александра Усса заочно арестован в Москве по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Артема Усса подозревают в совершении преступления по статье 174 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщил столичный суд.