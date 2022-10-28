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Происшествия

Новости часа: эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена

Новости часа: эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена

Новости часа: в Москве заочно арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс

В Ярославской области задержали пенсионерку, укравшую 1 млн рублей у знакомой

Пожар произошел на электровакуумном заводе в Подмосковье

Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

В МВД показали кадры погони за нарушителем ПДД в Иркутской области

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Спасатели ликвидировали пожар в доме в Люберцах

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Самолет лишился части корпуса во время мощнейшей грозы в Чили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Еще троих пострадавших при крушении самолета в Ейске выписали из больниц Кубани. О выписке рассказал Оперштаб.

Сын губернатора Краснодарского края Александра Усса заочно арестован в Москве по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Артема Усса подозревают в совершении преступления по статье 174 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщил столичный суд.

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