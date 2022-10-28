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Спорт

Новости часа: в Москве заочно арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс

Новости часа: в Москве заочно арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс

В Ярославской области задержали пенсионерку, укравшую 1 млн рублей у знакомой

Пожар произошел на электровакуумном заводе в Подмосковье

Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

В МВД показали кадры погони за нарушителем ПДД в Иркутской области

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 18 снарядов натовского калибра 28 октября

Спасатели ликвидировали пожар в доме в Люберцах

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Самолет лишился части корпуса во время мощнейшей грозы в Чили

Новости регионов: режим ЧС ввели в 12 населенных пунктах Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве заочно арестовал и объявил в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Его подозревают в совершении преступления по статье 174 Уголовного кодекса РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").

В 2022 году в столице откроют около 50 бесплатных лыжных секций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе ДНР ликвидировали. О завершении работ рассказали в МЧС республики.

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