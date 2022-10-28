Новости часа: в Москве заочно арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве заочно арестовал и объявил в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Его подозревают в совершении преступления по статье 174 Уголовного кодекса РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").

В 2022 году в столице откроют около 50 бесплатных лыжных секций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе ДНР ликвидировали. О завершении работ рассказали в МЧС республики.