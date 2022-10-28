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Происшествия

В Ярославской области задержали пенсионерку, укравшую 1 млн рублей у знакомой

В Ярославской области задержали пенсионерку, укравшую 1 млн рублей у знакомой

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70-летняя москвичка украла у своей знакомой один миллион рублей. Как сообщили в МВД, сначала пострадавшая попросила ее снять наличные в банке и принести ей, после чего спрятала сумку с деньгами у себя в квартире, однако подозреваемая увидела, куда хозяйка положила наличные.

После кражи она попыталась скрыться. В итоге сотрудники столичного уголовного розыска задержали ее в Ярославской области, а все деньги вернули законной владелице. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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