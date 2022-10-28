В МВД показали кадры погони за нарушителем ПДД в Иркутской области

Полиция с погоней и стрельбой задержала водителя в Иркутской области. Кадры преследования опубликовали в МВД.

Об автомобиле, который передвигается в нарушение всех правил, патрульным сообщили очевидцы. Когда сотрудники ГИБДД настигли машину, по громкоговорителю попросили водителя остановиться, однако он увеличил скорость и стал уезжать по дворам. В итоге, когда машина съехала в поле, ее удалось догнать.

Полицейские прострелили колеса и вытащили из машины возможно нетрезвого водителя. От освидетельствования он отказался. Оказалось, что мужчина был неоднократно судим и уже лишен прав.

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