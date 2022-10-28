Самолет лишился части корпуса во время мощнейшей грозы в Чили

Самолет, на котором 50 человек отправились из Чили в Парагвай, лишился части корпуса во время мощнейшей грозы. Панику, которая началась в этот момент, снял один из пассажиров.

Из-за погасшего в салоне света вспышки молний за иллюминатором были заметнее. Когда борт добрался до аэропорта, выяснилось, что у него не только разбито стекло кабины и отказал один из двигателей, но еще и отсутствует кусок носовой части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.