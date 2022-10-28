Новости регионов: режим ЧС ввели в 12 населенных пунктах Белгородской области

Режим ЧС ввели в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области. Именно эти муниципалитеты подвергаются наиболее частым обстрелам со стороны украинских военных.

Жителей обещали переселить в более безопасное место. Введенный режим ЧС позволит людям компенсировать часть своих затрат. Например, они смогут воспользоваться такой мерой поддержки, как компенсация платы за аренду жилья.

Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение с двумя населенными пунктами в Приморье. Из-за непогоды отменили авиарейсы и автобусы. На перевале, через который проходит трасса, снег и гололедица. Водители не захотели дождаться обработки дорог и застряли, создав помехи работе снегоуборочной техники.

Почти сутки боролись с огнем пожарные на Камчатке. Загорелась сухая трава на вершине одной из сопок. Площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров, были и отдельные очаги у подножья. Ситуация осложнялась тем, что подвести к пожарные рукава было невозможно, поэтому спасателям приходилось работать с ранцевыми огнетушителями.

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