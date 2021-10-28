СК начал проверку после падения строительных ограждений на коляску с ребенком в Москве

Доследственная проверка началась после падения забора на коляску с ребенком в Москве. ЧП произошло на улице Молодцова. Ветром снесло ограждение, установленное вокруг строящегося дома. Конструкция придавила коляску с 11-месячным мальчиком, с которым гуляли мать и две сестры.

Видимых травм у малыша не было. Однако для полного обследования его госпитализировали. Двое других детей и женщина не пострадали. По итогам доследственной проверки будет принято решение об уголовном деле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.