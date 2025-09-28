Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП с автобусом и машинами в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде четверо человек пострадали при массовом ДТП с автобусом и машинами. По предварительной информации, у автобуса возникла техническая неисправность, из-за чего он въехал в автомобиль, после чего по инерции были повреждены еще шесть машин. Двое взрослых и двое детей, пострадавших в аварии, доставлены в больницу.

Жительницу Саратовской области подозревают в убийстве приемного ребенка-инвалида и истязании еще троих. По данным следствия, 52-летняя жительница Балакова и ее 35-летний сын за последние 10 лет оформили опеку над четырьмя детьми – и систематически били их под видом воспитания. В начале этого года женщину отстранили от исполнения обязанностей опекуна, тогда же стало известно об исчезновении ребенка с инвалидностью.

В Дагестане произошла давка из-за бесплатной еды, которую раздавали на празднике, организованном в честь 75-летия города Избербаш. Гости столпились у стола и толкали друг друга, пока организаторы пытались всех успокоить.

