Новости регионов: в Нижнем Новгороде 4 человека пострадали в массовом ДТП

В Нижнем Новгороде 4 человека пострадали в массовом ДТП. Столкнулись 7 автомобилей и автобус. По предварительной информации, у автобуса возникла техническая неисправность, из-за чего он въехал в автомобиль. Еще 6 машин были повреждены по инерции.

В Дагестане случилась давка из-за бесплатной еды, которую раздавали на ярмарке, организованной в честь 75-летия город Избербаш. Кадры толкучки с элементами драки попали в интернет.

В Самарской области на Волге случилось ЧП – маломерное судно столкнулось с баржей. В результате аварии на воде погиб один человек. Следственный комитет организовал проверку.

