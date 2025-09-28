Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 18:15

Происшествия

Новости регионов: в Нижнем Новгороде 4 человека пострадали в массовом ДТП

Новости регионов: в Нижнем Новгороде 4 человека пострадали в массовом ДТП

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в приюте для животных на севере Москвы

Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего в приюте для животных пожара в Москве

Волонтеры помогут пострадавшим после пожара животным в московском приюте

Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

Прокуратура проведет проверку после пожара, произошедшего в приюте на севере Москвы

Новости регионов: в Екатеринбурге выпал снег в ночь на 28 сентября

Новости регионов: в Орске во время рейса загорелся трамвай

Около 13 собак погибли во время пожара в приюте в районе улицы Зорге на севере Москвы

В Нижнем Новгороде 4 человека пострадали в массовом ДТП. Столкнулись 7 автомобилей и автобус. По предварительной информации, у автобуса возникла техническая неисправность, из-за чего он въехал в автомобиль. Еще 6 машин были повреждены по инерции.

В Дагестане случилась давка из-за бесплатной еды, которую раздавали на ярмарке, организованной в честь 75-летия город Избербаш. Кадры толкучки с элементами драки попали в интернет.

В Самарской области на Волге случилось ЧП – маломерное судно столкнулось с баржей. В результате аварии на воде погиб один человек. Следственный комитет организовал проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика