28 сентября, 10:00

Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

Новости мира: минимум 36 человек погибли на юге Индии в результате давки

ДТП произошло на Ленинградском шоссе на севере столицы

Новости регионов: в Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция

Новости регионов: в Дагестане более 450 танцоров одновременно исполнили лезгинку

Пенсионеры подожгли пиротехнику в банке в подмосковном Подольске

Новости мира: масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике

ДТП с участием такси и иномарки произошло в центре Москвы

Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленобласти

В Газе снова стали слышны взрывы. В результате израильских ударов и перестрелок погибли по меньшей мере 44 человека. Бьют в том числе по лагерю беженцев, где люди укрываются в палатках. Свои дома покинули около 800 тысяч человек. ЦАХАЛ контролирует уже больше половины города. Израиль в последние несколько дней расширил масштаб ударов по Газе. Только за сутки самолеты атаковали 120 военных объектов в анклаве.

В мире проходят акции в поддержку палестинцев. Более 100 тысяч человек вышли в субботу на улицы Берлина. Это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала конфликта. Организаторами шествий стало объединение несколько десятков организаций. Митингующие требовали прекращения боевых действий, остановки поставок немецкого оружия, введения санкций Евросоюза против Израиля и предоставления Газе гуманитарной помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

