Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

В Газе снова стали слышны взрывы. В результате израильских ударов и перестрелок погибли по меньшей мере 44 человека. Бьют в том числе по лагерю беженцев, где люди укрываются в палатках. Свои дома покинули около 800 тысяч человек. ЦАХАЛ контролирует уже больше половины города. Израиль в последние несколько дней расширил масштаб ударов по Газе. Только за сутки самолеты атаковали 120 военных объектов в анклаве.

В мире проходят акции в поддержку палестинцев. Более 100 тысяч человек вышли в субботу на улицы Берлина. Это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала конфликта. Организаторами шествий стало объединение несколько десятков организаций. Митингующие требовали прекращения боевых действий, остановки поставок немецкого оружия, введения санкций Евросоюза против Израиля и предоставления Газе гуманитарной помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.