28 сентября, 09:30

Происшествия

Новости мира: минимум 36 человек погибли на юге Индии в результате давки

ДТП произошло на Ленинградском шоссе на севере столицы

Новости регионов: в Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция

Новости регионов: в Дагестане более 450 танцоров одновременно исполнили лезгинку

Пенсионеры подожгли пиротехнику в банке в подмосковном Подольске

Новости мира: масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике

ДТП с участием такси и иномарки произошло в центре Москвы

Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленобласти

Два большегруза столкнулись в Москве

Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления

Минимум 36 человек погибли на юге Индии в результате давки. Еще почти 60 попали в больницы с травмами. Митинг в поддержку своей политической партии собрал популярный актер Виджай. Огромная толпа фанатов в один момент вышла из-под контроля и ринулась к автобусу артиста. Многие начали терять сознание. Среди жертв есть дети.

На западе Турции в Испарте бушует лесной пожар. Пламя уже охватило несколько десятков гектаров. Огонь настолько сильный, что его зарево видно издалека. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Лесные пожары изматывают страну уже несколько месяцев. Ранее СМИ сообщали о том, что на юге, в провинции Анталья, ситуация обострилась. Спасателям пришлось эвакуировать постояльцев как минимум двух крупных отелей.

