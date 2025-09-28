Новости мира: минимум 36 человек погибли на юге Индии в результате давки

Минимум 36 человек погибли на юге Индии в результате давки. Еще почти 60 попали в больницы с травмами. Митинг в поддержку своей политической партии собрал популярный актер Виджай. Огромная толпа фанатов в один момент вышла из-под контроля и ринулась к автобусу артиста. Многие начали терять сознание. Среди жертв есть дети.



На западе Турции в Испарте бушует лесной пожар. Пламя уже охватило несколько десятков гектаров. Огонь настолько сильный, что его зарево видно издалека. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Лесные пожары изматывают страну уже несколько месяцев. Ранее СМИ сообщали о том, что на юге, в провинции Анталья, ситуация обострилась. Спасателям пришлось эвакуировать постояльцев как минимум двух крупных отелей.

