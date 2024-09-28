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Новости

28 сентября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: в результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

Новости регионов: в результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

В районе поселка Газопровод столкнулись два грузовика

Новости мира: "Хезболла" объявила о гибели своего лидера Насруллы

Глава "Хезболлы" Хасан Насрулла убит в результате израильского авиаудара

Новости мира: шторм "Хелен" дошел до Северной Каролины

Новости регионов: в результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 12 человек

Названа основная версия причины смерти четверых детей в Красноярском крае

Новости регионов: число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11

Новости регионов: 28 сентября в Дагестане объявлено днем траура по погибшим

4 грузовика столкнулись в районе Капотни

В результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы погибли 13 человек. Часть пострадавших все еще находится в больнице.

В Ульяновске был задержан подозреваемый в избиении пожилой продавщицы цветов. Пенсионерка не получила серьезных травм. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

На телебашне в центре Смоленска заработала архитектурно-художественная подсветка. Ее торжественно включили в День города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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