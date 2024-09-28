Новости регионов: в результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

В результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы погибли 13 человек. Часть пострадавших все еще находится в больнице.

В Ульяновске был задержан подозреваемый в избиении пожилой продавщицы цветов. Пенсионерка не получила серьезных травм. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

На телебашне в центре Смоленска заработала архитектурно-художественная подсветка. Ее торжественно включили в День города.

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