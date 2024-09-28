Новости мира: "Хезболла" объявила о гибели своего лидера Насруллы

"Хезболла" официально объявила о гибели своего лидера Хасана Насруллы после израильского удара по Бейруту. Авиаудары по главному штабу ливанской группировки прогремели накануне.

Самый мощный тропический шторм за последний век "Хелен" добрался до Северной Каролины. В штате затоплено два десятка населенных пунктов. Скорость ветра в некоторых районах превышает 200 километров в час.

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