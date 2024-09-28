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28 сентября, 15:15

Происшествия

Глава "Хезболлы" Хасан Насрулла убит в результате израильского авиаудара

Глава "Хезболлы" Хасан Насрулла убит в результате израильского авиаудара

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Глава "Хезболлы" Хасан Насрулла убит в результате израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщили в Армии Израиля.

Гибель генсека движения подтвердила и "Хезболла". Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Израильские военные сообщили о нанесении авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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