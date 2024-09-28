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Новости

28 сентября, 09:30

Происшествия

Новости регионов: число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11

Новости регионов: число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11

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Новости регионов: взрыв на автозаправке произошел в пригороде Махачкалы

Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего на АЭС в пригороде Махачкалы, возросло до 11 человек. Среди них оказалось двое детей. Столько же человек пострадали. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящий период в Брянской области тушат крупный пожар, площадь которого превышает 2 тысячи квадратных метров. Огнем охвачены два производственных здания, где изготавливают поддоны, пиломатериалы и прочую продукцию из дерева. На месте работают 64 спасателя и 21 единица техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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