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28 сентября, 09:15

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Российские миротворцы завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха после ЧП

Российские миротворцы завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха после ЧП

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Экипажи вертолетов российских миротворцев завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали при взрыве в Степанакерте. Всего они совершили 42 рейса.

Военные медики вывезли по воздуху 258 человек, в том числе пациентов медцентра Степанакерта, которые нуждались в реанимационной помощи.

Цистерна с бензином взорвалась 25 сентября. В этот момент возле нее собрались десятки водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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