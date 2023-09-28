Новости мира: пожар на складе в Ташкенте после взрыва локализовали

Мощный взрыв прогремел в ночь на 28 сентября в Ташкенте. Люди, получившие травмы, доставлены в республиканский центр экстренной помощи. Тяжелых пациентов среди них нет, сообщили в Минздраве Узбекистана. Взрыв и пожар произошли на складе, расположенном неподалеку от аэропорта. Пожар локализован. Причины взрыва пока неизвестны.

В Израиле попал в аварию автобус, в котором ехали 50 детей. Более 30 из них получили травмы. Один подросток находится в тяжелом состоянии. Состояние еще троих врачи оценивают как среднее. Автобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. Израильская полиция начала расследование инцидента.

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