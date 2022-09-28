В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Восемь пострадавших при стрельбе в школе Ижевска находятся в тяжелом состоянии, один ребенок – в крайне тяжелом, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Накануне 13 школьников и двое взрослых доставили спецбортом МЧС в Москву. Сейчас они проходят лечение в пяти столичных больницах. Остальные пострадавшие остались в Ижевске, их состояние стабильное. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.