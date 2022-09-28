Газовый баллон взорвался в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы

В многоэтажном доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, мощный хлопок раздался на десятом этаже дома на Стартовой улице.

На кадрах видно, что окно выбито, обшивка дома и балкон пострадали. Когда прибыли сотрудники МЧС, возгорания уже не было. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.