Грузовик и легковая машина столкнулись на 2-м километре МКАД

Серьезная авария произошла на 2-м километре МКАД. Перед Ивановским мостом столкнулись грузовик и легковая машина.

В ГИБДД заявили, что водитель "Лады" во время перестроения врезался в грузовой Renault. На месте начали работу спасатели, три расчета скорой помощи. Движение затруднено, в Дептрансе посоветовали водителям искать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.