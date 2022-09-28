В Калининграде потушили горящий внедорожник

В Калининграде потушили автомобиль. Внедорожник вспыхнул ночью на территории местного автосервиса.

Чтобы потушить пламя, прибыли две пожарные части. Пожар ликвидировали быстро, а другие автомобили огонь не задел. Однако сама машина выгорела полностью.

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