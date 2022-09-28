Автомобиль загорелся на парковке в районе Есенинского бульвара

В ночь на 28 сентября на столичной парковке загорелась машина. Возгорание произошло в районе пересечения Есенинского бульвара с Волгоградским проспектом.

Огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль. Они оба выгорели полностью. Также оплавился капот припаркованной неподалеку иномарки. Пламя потушили. Из-за данного происшествием движение по бульвару было перекрыто.

В данный момент движение полностью восстановили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.