Новости регионов: в Ростове-на-Дону появился мемориал памяти жертв в ижевской школе

В Ростове-на-Дону у входа в парк Горького появился мемориал памяти жертв стрельбы в ижевской школе. Несмотря на поздний вечер, ростовчане пришли к центральному входу. Они несли свечи и цветы. На аллее поставили плакат с надписью "Ижевск, Ростов-на-Дону скорбит с тобой". Подобные митинги прошли и в других городах России.

Свердловскую область завалило снегом. Снегопад сопровождался шквалистым ветром. Порывы достигали 22 метров в секунду. Дороги покрылись льдом. Из-за непогоды ломались деревья, рвались провода. Без света остались больше 11 тысяч человек. А Екатеринбург встал в многокилометровых заторах, сбои наблюдались и в работе городского транспорта. Аэропорт, несмотря на разгул стихии, работал в штатном режиме, никаких ограничений на прием и отправку не было.

В Севастополе мотоциклист лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем, затем упал на капот и сразу же встал на ноги. Несмотря на аварию, байкер спокойно продолжил двигаться. Как пишут очевидцы, полицию участники ДТП дожидаться не стали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.