Организатора смертельного восхождения на Эльбрус арестовали почти на два месяца. Ранее он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.

По словам мужчины, при расчете маршрута он ошибся с погодой. Трагедия произошла в прошлый четверг. Группа из 19 человек поднялась на Эльбрус. Во время спуска началась снежная буря, ничего не было видно. Группа запросила помощи спасателей. Пятеро альпинистов погибли. 11 попали в больницу с обморожениями. Организатору же теперь грозит до 10 лет колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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