Движение между улицами Сретенкой и Трубной восстановили после пожара в жилом доме

Движение автотранспорта между улицами Сретенкой и Трубной восстановлено после перекрытия в связи с пожаром в одном из жилых домов. Огонь вспыхнул на четвертом этаже в доме №14.

Сообщают, что пламя охватило 15 квадратных метров. Пожар уже потушили. В квартире находились 2 человека. Один из них пострадал, его уже отправили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.