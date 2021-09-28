Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост

В Пермском крае грузовик на трассе снес пешеходный переход. Водитель самосвала забыл опустить кузов. В это время по встречке ехал еще один большегруз. В результате ДТП оба водителя погибли на месте.

Сейчас аварийные службы разбирают завалы. Участок трассы, где произошло ДТП, перекрыли. О ходе проверки по факту обрушения перехода доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.