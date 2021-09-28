Подпольных оружейников задержали в 18 регионах РФ

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников. Практически везде преступники действовали по одной и той же схеме.

Доставали так называемое охолощенное оружие, которое не может стрелять, например, автомат со сточенным затвором и заваренным стволом, и дорабатывали его в своих мастерских. Также задержанные подозреваются в контрабанде боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.