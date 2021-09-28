В Уфе задержали членов неонацистской группировки, готовивших теракт

В Уфе задержали 5 членов неонацистской группировки. Их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, сообщают в ФСБ.

Предполагаемым преступникам всего по 17–20 лет. У них изъяли самодельную бомбу.

По данным СК, 19-летний организатор группировки склонял своих сообщников к тому, чтобы совершать теракты в отношении органов государственной власти и силовиков, учил их обращаться с оружием, изготавливать самодельные взрывчатки, а также распространял идеи неонацизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.