Новости России: в подмосковной деревне Чемодурово расстреляли окна детской комнаты

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В подмосковной деревне Чемодурово расстреляли окна детской комнаты. В стекле около 10 дырок. Чудом никто не пострадал. Потерпевшие уверены, стреляли из винтовки, и виновника они знают. Утверждают, что это их сосед, война с которым длится уже 3 года. На агрессивного мужчину неоднократно писали заявления в полицию. Но к ответственности его так и не привлекли.
В Пермском крае пешеходный мост рухнул прямо на машины. По данным полиции, грузовик проезжал под конструкцией с не опущенным кузовом и задел его. Мост тут же рухнул на него и проезжающую по встречной полосе "Газель". Как сообщают в региональном МЧС, оба водителя скончались на месте.
Под Махачкалой пять человек пострадали при взрыве газа. Он прогремел в пристройке жилого дома и частично повредил крышу. При этом несущие конструкции остались целы. Раненых доставили в больницу, среди них трое детей. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают причины случившегося.
Участники массового заплыва в Геленджике попали в нефтяное пятно. Как рассказывают сами спортсмены, когда они вышли из воды, обнаружили черные пятна на одежде, волосах и даже лице. Пострадавшие пожаловались, что отмыть эти чернила было просто невозможно, так еще и наглотались немало. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура.
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