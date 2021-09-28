Новости мира: 1 человек погиб и 9 пострадали во время землетрясения на Крите

Один человек погиб и девять пострадали во время землетрясения на острове Крит. Магнитуда подземных толчков составила 5,8. После появилась угроза цунами, но пока до этого не дошло. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах от города Ираклион с населением 140 тысяч человек. Там разрушено несколько зданий.

В Бразилии бушевала песчаная буря. Пугающими кадрами поделились местные жители в Сети. На них видно, как стихия ползет на город в штате Сан-Паулу, погружая его во тьму. Бурное явление для страны нетипично и настигло врасплох. По словам экспертов, его могла вызвать длительная засуха. Люди даже не успели укрыться. Сильнейший ветер с порывами до 100 километров в час пригнул к земле деревья, снес кровли. Рассеял жуткое облако сильнейший ливень, который начался также внезапно.

В президента Франции бросили предмет, похожий на куриное яйцо. Все случилось во время выступления Эмануэля Макрона на выставке в Лионе. Французский лидер говорил о поддержке гостиничного и ресторанного бизнеса в пандемию, когда некий молодой человек с криком "Да здравствует революция!" запустил в него "снаряд". Он попал Макрону в плечо. Метателя сразу арестовали. Ему грозит штраф от 45 до 75 тысяч евро. В июне во время поездки по юго-востока страны некий мужчина из толпы дал Макрону пощечину с криком "Долой Макроновскую Францию!".