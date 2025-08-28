Раненный оператор ВГТРК Солдатов прооперирован

Раненный в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован. Сейчас он находится в реанимации, сообщил временный глава Курской области Александр Хинштейн.

Солдатов подорвался на мине во время съемок репортажа. У него травма ноги с частичной ампутацией. Сразу после взрыва журналиста доставили в полевой госпиталь, а затем в курскую больницу, где его оперировали московские хирурги. Сейчас жизнь Солдатова вне опасности.

