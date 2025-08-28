Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 22:30

Происшествия

Раненный оператор ВГТРК Солдатов прооперирован

Раненный оператор ВГТРК Солдатов прооперирован

"Московский патруль": задержаны руферы, проникшие на шпиль высотки на Кудринской площади

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, который поджег несколько машин

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения напавшему на полицейских с ножом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

Движение восстановлено на Тверской улице после ДТП с Lamborghini и Toyota

Авария с участием мотоциклиста произошла на севере столицы

Двое мужчин забрались на шпиль сталинской высотки на Кудринской площади

Оператор ВГТРК подорвался на мине в приграничном районе Курской области

Автомобили Lamborghini и Toyota столкнулись в центре Москвы

Раненный в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован. Сейчас он находится в реанимации, сообщил временный глава Курской области Александр Хинштейн.

Солдатов подорвался на мине во время съемок репортажа. У него травма ноги с частичной ампутацией. Сразу после взрыва журналиста доставили в полевой госпиталь, а затем в курскую больницу, где его оперировали московские хирурги. Сейчас жизнь Солдатова вне опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика