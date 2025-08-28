Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

28 августа, 11:30

Происшествия

Новости мира: около 15 человек погибли при обрушении самодельного дома в Индии

Новости регионов: 23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

Новости мира: тайфун "Каджики" обрушился на Таиланд

Новости регионов: четыре самолета задержались из-за тумана в аэропорту Кемерово

"Гейзер" пробился из-под асфальта на улице Ляпидевского

Москвичи пожаловались на заезды мотоциклистов у станции метро "Филатов Луг"

"Новости регионов": корабли ТОФ прибыли на Чукотку в рамках акции "Сила в правде-2025"

Египетская авиакомпания сняла с рейса беременную россиянку

Новости мира: двое детей погибли в результате стрельбы в католической школе в США

"Московский патруль": помощников телефонных мошенников задержали в столице

Около 15 человек погибли в Индии при обрушении самодельного многоэтажного дома. В нем было около 50 квартир. Самострой рухнул на соседнее жилое здание. В момент трагедии на одном из этажей проходила вечеринка по случаю детского дня рождения. В данный момент идет разбор завалов. Спасатели не теряют надежды найти живых под обломками, впрочем они не исключают и роста числа жертв.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Палестина не будет существовать как государство, общаясь с журналистами после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Она была посвящена вопросам Газы, Ливана и Сирии. Кроме того, в ближайшее время должно состояться заседание израильского кабмина, в ходе которого обсудят оперативные планы по захвату Газы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

