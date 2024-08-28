Павлу Дурову предъявлены обвинения по делу Telegram

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения. Предпринимателя взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Он также должен внести залог в размере 5 миллионов евро и отмечаться в полиции два раза в неделю, сообщили в прокуратуре Парижа.

Дурову вменяют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. По данным источников в прокуратуре Франции, Дуров – единственный фигурант дела Telegram. Оно не касается его брата Николая, которого Париж объявил в розыск.

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