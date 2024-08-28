28 августа, 23:15Происшествия
Два грузовика столкнулись на МСД
Два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД). Авария затруднила движение по Северо-Восточной хорде в сторону центра города.
ДТП случилось около станции метро "Выхино". Судя по кадрам от Дептранса, один большегруз встал в крайней правой полосе, и второй грузовик врезался в него на высокой скорости. На месте работают оперативные службы, о состоянии водителей грузовиков информации нет.
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