Обвинения Павлу Дурову могут быть предъявлены в ближайшее время

Обвинения основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут предъявить в ближайшее время. Он уже несколько часов находится на допросе у следственного судьи по делу Telegram.

По данным источников в прокуратуре Франции, Дуров – единственный фигурант дела. Оно не касается его брата Николая, которого французские власти объявили в розыск.

При этом издание Forbes сообщает, что Дуров подпал под уголовное преследование еще и в Швейцарии. Иск против него подала Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей миллиардера. Она утверждает, что бизнесмен якобы бил своего младшего сына. Французские правоохранители также проверяют эту информацию и уже запросили материалы у швейцарских коллег.

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