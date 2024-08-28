Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд

Основателя Telegram Павла Дурова выпустили из-под ареста, чтобы доставить его в суд. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Программиста впервые допросят, он предстанет перед судьей, после чего ему либо предъявят обвинения, либо выпустят на свободу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.