28 августа, 17:30Происшествия
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд
Основателя Telegram Павла Дурова выпустили из-под ареста, чтобы доставить его в суд. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Программиста впервые допросят, он предстанет перед судьей, после чего ему либо предъявят обвинения, либо выпустят на свободу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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