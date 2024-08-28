Прокуратура Франции опубликует заявление по поводу задержания Павла Дурова 28 августа

Французская прокуратура сделает заявление по ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым вечером 28 августа. Ведомство также сообщило, что по делу мессенджера Telegram проходит только его основатель.

Тем временем европейские СМИ пишут, что ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых были выданы на основании обвинений в распространении детской порнографии. В рамках расследования в Telegram неназванный подозреваемый якобы обсуждал склонение девочек к распространению порно собственного производства.