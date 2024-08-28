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28 августа, 15:30

Происшествия

Прокуратура Франции опубликует заявление по поводу задержания Павла Дурова 28 августа

Прокуратура Франции опубликует заявление по поводу задержания Павла Дурова 28 августа

28 августа истекает срок задержания основателя Telegram Павла Дурова

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Песков заявил, что Москва готова помочь Павлу Дурову

Французская прокуратура сделает заявление по ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым вечером 28 августа. Ведомство также сообщило, что по делу мессенджера Telegram проходит только его основатель.

Тем временем европейские СМИ пишут, что ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых были выданы на основании обвинений в распространении детской порнографии. В рамках расследования в Telegram неназванный подозреваемый якобы обсуждал склонение девочек к распространению порно собственного производства.

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