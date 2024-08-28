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28 августа, 15:30

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28 августа истекает срок задержания основателя Telegram Павла Дурова

28 августа истекает срок задержания основателя Telegram Павла Дурова

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28 августа истекает срок задержания основателя Telegram Павла Дурова, парижский суд должен принять решение о его дальнейшей судьбе. Программисту либо предъявят обвинения, либо отпустят на свободу.

Ранее на допросе Павел Дуров рассказал, что прилетел во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщила парижская пресса. Кроме того, стало известно, что Франция объявила в розыск и брата Павла – Николая Дурова, ордер на арест был выдан еще в марте.

Арабские Эмираты, гражданином которых является Павел Дуров, заморозили сделку по покупке у Франции 80 истребителей, назвав задержание Дурова "возмутительным". Сделка оценивается более чем в 10 миллиардов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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