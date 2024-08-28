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28 августа, 09:15

Происшествия

Новости регионов: более 400 специалистов задействовано в тушении лесных пожаров в Туве

Новости регионов: более 400 специалистов задействовано в тушении лесных пожаров в Туве

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В Туве площадь лесных пожаров составила 21 тысячу гектаров. В республику перебрасывают дополнительные силы спасателей. На помощь в Туву летят 40 парашютистов и десантников из Бурятии и Новосибирской области. Всего в тушении задействовали более 400 специалистов, привлечено почти 70 единиц пожарной техники.

Тем временем в Хабаровском крае для поиска пропавших туристов привлекли авиацию МЧС. Они обследуют акваторию Охотского моря и прибрежную линию, включая бухты и заливы. Поисковая операция началась 26 августа, когда поступила информация о пропаже людей. Их местонахождение до настоящего момента неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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