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28 августа, 07:15

Происшествия

Новости регионов: дым с мусорного полигона накрыл город Шахты в Ростовской области

Новости регионов: дым с мусорного полигона накрыл город Шахты в Ростовской области

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Город Шахты в Ростовской области накрыл дым с мусорного полигона и запах гари. Пожарные пока не могут потушить территорию, куда свозились бытовые отходы, в том числе изделия из пластика, от которых возник едкий дым. На данный момент огонь удалось локализовать, тлеет порядка 400 квадратов, дым с полигона продолжает накрывать жилые кварталы.

А в Туве лесные пожары захватывают новые территории. По данным на утро 28 августа, огонь бушует на 21 тысяче гектаров, что на три тысячи больше, чем сутки назад. В республику перебрасывают дополнительные силы спасателей. На помощь в Туву летят 40 парашютистов и десантников из Бурятии и Новосибирской области. Всего в тушении задействовали более 400 специалистов, привлечено почти 70 единиц пожарной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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