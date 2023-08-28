Сотрудники ФСБ задержали информатора посольства США в Москве

Сотрудники российской ФСБ задержали информатора посольства США в Москве. В шпионаже подозревают бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, гражданина России Роберта Шонова. Ему предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

По версии следствия, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела американского посольства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.