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Сотрудники ФСБ задержали информатора посольства США в Москве

Сотрудники ФСБ задержали информатора посольства США в Москве

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Сотрудники российской ФСБ задержали информатора посольства США в Москве. В шпионаже подозревают бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, гражданина России Роберта Шонова. Ему предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

По версии следствия, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела американского посольства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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