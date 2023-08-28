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Происшествия

Новости регионов: спасатели МЧС эвакуировали троих туристов в Магаданской области

Новости регионов: спасатели МЧС эвакуировали троих туристов в Магаданской области

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В Магаданской области трое туристов сплавлялись по реке на надувной лодке, пока она не порвалась. Добраться до берега люди смогли, но оказались в 75 километрах от ближайшего населенного пункта, среди непроходимого леса. Связь работала, и туристы смогли обратиться за помощью к спасателям. Те прибыли на место ЧП на вертолете и доставили всю группу в Магадан.

В Приморье, где после очередного залпа циклона водой заблокированы 26 сел, снова объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и ливни, а также подъем уровня воды в реках. В регионе с середины августа действует режим ЧС. В части школ перенесли начало учебного года.

Медведя заметили на улицах Уфы. На городских тротуарах потерялся полуторагодовалый детеныш хищника. Нападать ни на кого он не собирался – погуляв по башкирской столице, он отправился в лес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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